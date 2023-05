Bettola, cittadinanza onoraria a Fornari: “Vicini a chi lavora nella sanità”

Il professor Fabio Fornari, gastroenterologo già primario della Divisione di gastroenterologia ed epatologia all’ospedale di Piacenza dal 2001 al 2018, è cittadino onorario di Bettola. Il riconoscimento è stato consegnato nella mattinata del 21 maggio nel salone dell’oratorio di San Bernardino da parte dell’amministrazione comunale nell’ambito della festa dedicata al santo organizzata dal circolo Anspi “Don Vincenzo Calda”.

“Persona e medico speciale per le sue spiccate doti umane: sensibilità, disponibilità e immedesimazione nelle ansie e nelle preoccupazioni dei pazienti – recita la motivazione -, per le sue doti professionali, la sua formazione scientifica e la continua ricerca medica che ha messo anche a servizio della nostra montagna”. Fornari da due anni, dopo la pensione, presta infatti la sua competenza come consulente alle Case della salute di Bettola e di Podenzano dove svolge anche insegnamento della diagnostica ecografica ai giovani medici. Commosso il ringraziamento da parte di Fornari che ha condiviso il riconoscimento con la famiglia e ha lanciato un doppio messaggio. “Desidero ricordare tutte le persone che hanno lavorato con me e i medici ed infermieri che lavorano nella sanità piacentina. Purtroppo c’è una carenza drammatica di medici ed infermieri; dobbiamo essere consapevoli di questo e chiedo a tutti di cercare di essere vicini a chi lavora nella sanità. Ai giovani medici di impegnarsi con dedizione ed umanità”.

La giornata, graziata dal meteo, è iniziata con la messa solenne celebrata nella chiesa di San Bernardino dal parroco don Angelo Sesenna e animata dai canti del coro Beata Vergine della Quercia, proseguita con la presentazione del libro di Stefano Ghigna “Saremmo andati a vivere nei boschi”, moderato da Fausto Frontini, giochi popolari con l’associazione Move Your Mind e bancarelle. Il pomeriggio si è chiuso con la gara di arti marziali tra gli atleti seguiti dal maestro Davide Bottini.