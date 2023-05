Dagli “Amici del Calice” solidarietà per il centro diurno disabili di Podenzano

Anche con un calice di vino è possibile essere d’aiuto. E’ l’esempio che danno gli “Amici del Calice”, associazione podenzanese che promuove la conoscenza dell’enologia, pretesto per la convivialità e lo stare insieme. Grazie alle loro iniziative di degustazione o le visite alle cantine del territorio piacentino o del Nord Italia e alle quote associative, più di una volta hanno potuto donare contributi economici a realtà di Podenzano e provincia (e non solo) che operano nel sociale. Il centro diurno per disabili adulti di Podenzano è stata l’ultima, in ordine di tempo, che gli Amici del Calice hanno aiutato, donando 800 euro. Un gesto che ha commosso gli utenti e gli operatori della struttura (che ha sede in via Battisti, vicino al municipio, e che è gestita dalla cooperativa sociale Auroradomus) e che servirà per avviare un laboratorio di falegnameria. L’attività consentirà ai “ragazzi” di proseguire nel percorso di autonomia già in corso. Presenti anche il sindaco Alessandro Piva e l’assessore Arianna Groppi. Prossima iniziativa degli Amici del Calice sarà l’annuale degustazione enogastronomica che per l’edizione 2023 si terrà sabato 3 giugno alle 20 all’azienda “Monastero” di Verano di Podenzano.

