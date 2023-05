Pubblica Val Vezzeno, in arrivo il secondo dipendente. “Più servizi per il territorio”

“La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”. Sono tanti i progetti e le idee dei volontari della Pubblica assistenza Val Vezzeno in vista del prossimo futuro. Al primo posto nella lista dei desideri da realizzare c’è la nuova sede in piazza Roma che sorgerà all’interno di un immobile donato da una famiglia del posto. Ma sono tante le iniziative rivolte alla comunità di Gropparello e frazioni. “Dal primo luglio grazie all’accordo stipulato con l’Ausl di Piacenza potremmo contare su un secondo dipendente che ci permetterà di aumentare il monte ore di operatività a servizio della popolazione” spiega Stefano Bozzini, presidente della Pubblica assistenza Val Vezzeno.

Oltre i cinquanta volontari attivi all’interno dell’associazione è già presente un dipendente “cresciuto in casa”: si tratta infatti di Miriam Miserotti che, dopo l’esperienza affrontata all’interno del progetto di Servizio civile è rimasta come volontaria fino al dicembre 2021 quando è stata assunta diventando la prima dipendente assunta nella storia della Pubblica Val Vezzeno. Dal primo di luglio Miriam avrà un nuovo collega che come lei sarà scelto trai militi già operativi nell’associazione. “Questa assunzione – continua Bozzini – ci permetterà di passare dalle 91 ore settimanali a 98 aggiungendo l’operatività del martedì mattina”. Gli operatori in divisa arancione saranno quindi a disposizione della comunità tutte la mattine (dalle 6.00 alle 13.00) dal martedì al sabato e tutte le notti della settimana dalle 21.00 alle 6.00.

Nei giorni scorsi l’assemblea dei soci ha anche approvato il bilancio 2022 dell’associazione chiuso con un avanzo d’esercizio di 5.768 euro. “Un risultato non scontato viste le tante spese che dobbiamo affrontare ma che premia la gestione oculata messa in campo dall’intero direttivo che ringrazio per l’impegno e la professionalità – precisa il presidente della Pubblica – un ringraziamento di cuore va anche ai residenti e i villeggianti del territorio che da sempre sostengono la nostra associazione attraverso donazioni e le erogazioni del cinque per mille”. Nel bilancio 2022 alla voce “erogazioni liberali” corrisponde la cifra di 20.810 euro; 2.957 invece arrivano dai proventi del 5 per mille.

Nel corso dell’ultimo anno la Pubblica Val Vezzeno ha effettuato 130 emergenze, 68 viaggi ordinari e 35 servizi di assistenza alle manifestazioni pubbliche e agli eventi sportivi organizzati anche fuori dal territorio gropparellese, compiendo 8.307 chilometri con due ambulanze. “Un impegno a favore dell’intera comunità che riusciamo a garantire grazie ai nostri preziosi volontari – il commento di Benedetta Moschini, vicepresidente dell’associazione -. Siamo una piccola grande famiglia capace di superare le difficoltà che si incontrano lungo il cammino”. Una piccola grande famiglia che non vede l’ora di allargarsi: “Abbiamo bisogno di nuovi volontari – riferisce Moschini -, stiamo aumentando le ore di operatività e sarebbe importante riuscire a coinvolgere giovani e pensionati pronti a mettere a disposizione un po’ del loro tempo per l’intera comunità”. Dalla fine di maggio, inoltre, inizieranno la propria esperienza di Servizio civile i giovani Omri Samir e Carlotta Gennari che daranno il cambio a Ilaria Segalini e Deborah Zanazzi.

Tutta la famiglia della Pubblica Val Vezzeno in questi giorni sta collaborando per quella che sarà la terza edizione della Marcia organizzata dall’associazione tra i sentieri e le bellezze del territorio. Quest’anno l’intero ricavato dell’evento sarà destinato alla realizzazione della nuova sede. Necessari infatti onerosi lavori di ristrutturazione resi possibili anche grazie al contributo messo a disposizione dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. “Entro la fine dell’estate partirà la ristrutturazione della nostra nuova casa – chiosa Bozzini – un sogno che si realizza grazie alla Fondazione e alla generosità dei nostri concittadini”. La terza marcia della Pubblica Val Vezzeno si terrà venerdì 2 giugno con partenza da piazza Roma e arrivo al campo sportivo dove sarà possibile gustare il pranzo preparato dai volontari. Quattro i percorsi tracciati dagli organizzatori in collaborazione con il comitato di Piacenza del Csi: da 20, 13, 7 e 3 chilometri. Oltre agli introiti della marcia, prosegue la raccolta fondi per sostenere le future spese dell’associazione. Per chi volesse partecipare, l’iban è il seguente: IT95L0515665340CC0100005016.