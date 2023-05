Castel San Giovanni: partito un carico di aiuti per le popolazioni alluvionate

Grazie ad una catena di solidarietà da Castel San Giovanni è partito il primo carico di aiuti per le popolazioni alluvionate. In poco tempo sono state raccolte scope, pale, materiale utile a ripulire case e strade dal fango e dall’acqua in eccesso. La raccolta non si ferma. “Chi vuole contribuire – dice il sindaco Lucia Fontana – può farlo portando altro materiale in Comune oppure nel magazzino comunale”. Si raccolgono anche generi alimentari a lunga conservazione e acqua in bottiglia.

