La vita in Olanda di Alessio e Carlotta tra wellness, pisarei e felicità. “Qui altri ritmi”

Si sono diplomati tutti e due al liceo “Gioia” ma l’amore è arrivato poco dopo. “Il mio treno andava verso l’università di Parma, il suo verso la Bocconi a Milano. Ci guardavamo però da un binario all’altro”, sottolinea Alessio Sardella. Carlotta Maffi è diventata sua moglie. E insieme ora vivono ad Amsterdam, dal 2018.

Questa settimana sono rientrati in città: con lo smart working, infatti, il “lavoro da casa”, si collegano al mattino in diretta con l’Olanda. Carlotta lavora per Calvin Klein; Alessio è uno sviluppatore di software.

“Il primo giorno di lavoro senza sapere nulla mi sono trovato a una riunione, un “retrospective meeting”, dove veniva analizzato il clima in azienda nelle ultime due settimane. Si chiedevano tutti come poterlo migliorare. Oggi io gestisco il gruppo dal punto di vista della felicità, perché si possa lavorare il più possibile coesi”, spiega Alessio. “Ho ferie illimitate e ogni secondo venerdì è libero. Tutta l’azienda è chiusa, non lavora nessuno”.

Sui ritmi totalmente diversi rispetto all’Italia concorda anche Carlotta: “Alle 17.30, 18 al massimo, tutti vanno a casa. Anche le donne con figli sono molto rispettate. Se una deve andare a prendere a scuola il figlio ogni giorno alle 16 lo può fare, e non è vissuto come un “favore””. I pisarei a casa non mancano mai: “Alessio cucina benissimo”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’