Emma, studentessa tra Piacenza e l’Olanda: “Paese molto attento all’ambiente”

Per la 22enne piacentina Emma Zadro avere la valigia a portata di mano è una piacevole abitudine, da quando – una volta completati gli studi al Liceo Gioia – si è trasferita a studiare prima nel Regno Unito e poi a Rotterdam, nei Paesi Bassi, da dove ha fatto ritorno qualche mese fa per intraprendere uno stage in Altrimedia, concessionaria pubblicitaria di Editoriale Libertà. Ancora qualche settimana e poi tornerà in Olanda per conseguire la laurea, un traguardo che taglierà con una nuova consapevolezza, ma soprattutto tanti consigli per chi – come lei – pur mantenendo le proprie radici dov’è nato sogna un futuro all’estero.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI