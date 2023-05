Minimaratona Pedibus e disegno dei pettorali: premiati i vincitori FOTO

Oltre trenta le scuole che hanno partecipato alla Minimaratona pedibus per Unicef nell’ambito della 26° Placentia Half Marathon e al concorso per il disegno dei pettorali, le iniziative sono state organizzate in collaborazione con Infoambiente.

La premiazione si è tenuta questa mattina all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, con la partecipazione – accanto agli organizzatori Pietro Perotti e Sandro

Confalonieri – del vice prefetto Claudio Giordano, del questore Ivo Morelli, del vice

direttore della scuola allievi agenti di polizia Michele Rana, degli assessori comunali

Nicoletta Corvi e Francesco Brianzi, unitamente al coordinatore dei servizi educazione

fisica e benessere dell’ufficio scolastico territoriale Fiorenzo Zani, al responsabile

dell’ufficio marketing della banca di piacenza Stefano Beltrami, a Ilaria Trioli in

rappresentanza di Coop alleanza 3.0, alla presidente del comitato provinciale unicef Lidia Pastorini e, per l’associazione Andrea e i Corsari della maratona, Ezio Rocca e Pietro

Garatti.

Vincitori per categorie che ricevono ciascuno un buono acquisto del valore di 50 euro, utilizzabile presso i punti vendita della cooperativa di consumatori Coop alleanza 3.0

Circolo didattico o istituto comprensivo con il maggior numero di alunni

partecipanti: 3° circolo buono acquisto da 150 euro

Plesso scolastico con il maggior numero complessivo di partecipanti in rapporto ai

frequentanti: scuola primaria s. antonio buono acquisto da 150 euro

Classe con il maggior numero di partecipanti in rapporto ai frequentanti: 1b caduti sul lavoro buono acquisto da 150 euro.

Anche per l’edizione 2023, la minimaratona pedibus ha confermato il gemellaggio con la campagna regionale siamo nati per camminare, invitando i bambini a personalizzare la propria pettorina con un disegno sul tema leggiamo la citta’ camminando, cioè a rappresentare la città osservata a passi e ad altezza di bambino.

Il tradizionale concorso di disegno è ritornato finalmente alla forma “fisica” dopo la parentesi “virtuale” del periodo Covid. La giuria ha così potuto valutare i disegni, che i bambini hanno “indossato” durante la camminata e poi volontariamente consegnato, scegliendo i 7 più creativi sul tema distinti per le categorie infanzia, scuola primaria di classe prima, seconda, terza, quarta e quinta e slogan.

Vincitori individuali che ricevono ciascuno un buono acquisto del valore di 50 euro, utilizzabile presso i punti vendita della cooperativa di consumatori coop alleanza 3.0

Classi prime: Matilde Marelli classe 1a scuola primaria De Gasperi, Gabriele Molinaroli classe 1 casa del fanciullo

Classi seconde: Virginia Martelli classe 2a scuola primaria Caduti sul

lavoro

Classi terze: Anna Beghi classe 3 scuola primaria xxv aprile

Classi quarte: Matteo Berteri classe 4b scuola primaria De Gasperi

Classi quinte: Matteo Giuliani classe 5 scuola primaria Pianello

Scuola dell’infanzia: Novak Ovak sez verde, infanzia Alberoni

Giulio Zappala’, infanzia fratelli Grimm, Gabriele Giuliani, Pianello

Sezione slogan/creatività: Amelie Piccirillo classe 4d scuola primaria Giordani

Ginevra Rossi classe 4a scuola primaria Carella