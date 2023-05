Festa dei vicini, un successo Acer. Tra i premiati la centenaria Rambalda

C’era Rambalda che di anni ne ha cento e che puntuale dalle 17 aspettava di ritirare il premio in suo onore. Ma c’era anche Greta che di anni ne ha tre e che dalle 16 tentava di abbracciare Raffa, una giraffa alta un metro più di lei. Sabato, al circolo Quartiere IV della Farnesiana c’era la Festa, la Festa dei Vicini organizzata da Acer Piacenza per i suoi inquilini. E’ stato l’esordio tra la gente per il nuovo cda di Acer, presenti il presidente Marco Bergonzi e il vice Andrea Pezzani. A fare gli onori di casa, con la sua travolgente simpatia, Bianca Sala, presidente del Circolo. E’ stata anche la prima uscita pubblica del personaggio di Raffa, l’affabile giraffa testimonial delle regole di convivenza e buona educazione creata da Acer per aiutare gli inquilini ad avere un rapporto privo di conflittualità. “E’ per questo – sottolinea Bergonzi – che abbiamo voluto questo momento di festa. La condivisione e la partecipazione sono alla base della conoscenza: venire in contatto con persone di differente cultura o tradizione è un’occasione di crescita unica per la qualità dell’abitare”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà