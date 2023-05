Stranieri alle Novate, sono il 65% dei detenuti. La media nazionale è del 31%

Il 65% dei detenuti al carcere delle Novate è straniero. Lo rivela il rapporto di Antigone nel quale Piacenza figura al quarto posto della classifica, dopo due istituti di pena sardi e quello di Cremona. Un dato, quello piacentino, superiore al doppio della media nazionale, attestata al 31% e più alto della media regionale (48%).

“Molti degli stranieri detenuti nelle carceri italiane sono in attesa di giudizio – spiega l’Ansa -: rappresentano il 33,7% delle persone in custodia cautelare e il 35% delle persone in attesa di processo. Marocco, Romania, Albania, Tunisia e Nigeria le nazionalità più rappresentate”.