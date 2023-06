Il super pellegrino Arcelloni arriva in San Pietro. Pugliese: “L’anno prossimo dal Papa”

Ha percorso gli ultimi 19 chilometri che lo separavano da piazza San Pietro, a Roma, e poi l’arrivo davanti al “cupolone”, mercoledì 31 maggio, sotto un cielo nuvoloso, a tratti trafitto dal sole.

Filippo Arcelloni, artista piacentino ma anche pellegrino, da quando c’è stata la pandemia, ha concluso i mille chilometri a piedi della Via Francigena per il terzo anno consecutivo. Le ultime due edizioni lo ha fatto nei panni di un viandante un po’ speciale, targato Lilt Piacenza, la Lega per la lotta ai tu mori presieduta dal dottor Franco Pugliese (e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano). Il giorno dell’arrivo al traguardo capitolino non è mai stato casuale, sempre il 31 maggio, in cui si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Ed è proprio nella diffusione di un messaggio-invito all’adozione di corretti stili di vita utili a prevenire la malattia che è racchiuso il significato di questa iniziativa.

“L’anno prossimo – ha annunciato Pugliese – conto di portare 500 persone in piazza San Pietro e di poter avere con loro un incontro con papa Francesco”.