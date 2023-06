“Fidati, è tutto legale”, ma è una truffa: trasferisce 1.400 euro invece di riceverli

“Oggi con la tecnologia si può fare qualunque cosa, e non ti preoccupare di nulla che mia moglie è avvocato ed è tutto legale”. Così la voce di uno sconosciuto ha guidato un fiorenzuolano ad uno sportello automatico per un’operazione che avrebbe dovuto vedere il piacentino all’incasso di 1.400 euro, è invece andata a finire che i 1.400 euro li ha versati lui. E’ quanto emerso in un processo che ha avuto luogo l’altro giorno in tribunale. Imputata di truffa una donna di San Donato in Piave.

E’ stata chiamata a deporre la vittima del raggiro, un piacentino trentenne che ha ricordato di aver pubblicato su un sito internet un annuncio per la vendita di 4 pneumatici per un importo di 1.400 euro. Il fatto era avvenuto nel luglio del 2019.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’