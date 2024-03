Un anello d’oro per avere benzina, ma è una truffa: sgominata banda di romeni

Una banda di truffatori romeni è stata sgominata dagli agenti della Squadra Mobile di Piacenza: i quattro malviventi denunciati erano specializzati nella cosiddetta truffa dell’anello, raggiro che sfrutta il buon cuore delle persone che vogliono aiutare chi vedono in difficoltà.

COME FUNZIONA LA TRUFFA DELL’ANELLO

Lo schema del raggiro è piuttosto semplice: i truffatori parcheggiano il proprio veicolo a bordo strada, fingendo di essere rimasti senza benzina e aspettano che qualcuno si fermi per chiedergli se occorre aiuto. Il malcapitato presta loro pochi euro per riempire il serbatoio: a questo punto i malintenzionati richiedono più denaro, lasciando come pegno un anello apparentemente d’oro, ma che in realtà vale pochi centesimi.

TRUFFATO UN UOMO A PIACENZA CON IL TRUCCO DELL’ANELLO

Un trucco che a Piacenza, nella mattinata di sabato 23 marzo in via Ponte Paladini, ha “mietuto una vittima”: un piacentino si è fermato per prestare soccorso ad una famiglia di cittadini romeni, ferma a bordo strada. Dopo dopo avergli consegnato dieci euro per la benzina, l’uomo è stato convinto a consegnarne altri 110 in cambio di un anello d’oro, poi risultato fasullo. Il piacentino si è reso conto solo dopo alcune ore di essere stato truffato e non gli è rimasto altro da fare che recarsi in questura a sporgere denuncia.

LE INDAGINI DELLA POLIZIA E LE DENUNCE

Le immediate indagini della Squadra Mobile hanno permesso di individuare la batteria di truffatori e denunciare per truffa quattro persone: si tratta di una banda di cittadini romeni da pochi giorni in Italia e dedita a questa specifica truffa a bordo di una Mercedes verde scuro. A suo carico sono state avviate anche le procedure per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dalla provincia di Piacenza.