Tentativo di truffa ai danni di 87enne che sventa il colpo: “Figlia salva con 9mila euro”

“Papà, papà aiutami sono all’ospedale San Raffaele di Milano, perdo tanto sangue dalla bocca, i dottori mi dicono che serve un farmaco americano altrimenti morirò”. Questa la drammatica telefonata ricevuta ieri mattina (6 giugno) dall’ex professore ed ex vicepreside della media Anna Frank, Angelo Burgazzi, 87 anni: “Ovviamente mi sono spaventato tantissimo, per un momento ho visto il diavolo, mi tremavano le gambe, poi quella donna che si è finta mia figlia mi ha detto: “Per guarirmi serve un farmaco particolare che costa novemila euro”.

“Alla richiesta di denaro mi sono insospettito, e anche quella voce al telefono non mi pareva quella di mia figlia, inizialmente non la riconoscevo e preso dal panico sono caduto per un attimo nel suo tranello”: il professor Burgazzi ha poi fatto cenno a sua moglie di prendere lei il telefono fisso e di continuare a parlare, lui è invece uscito in giardino e con il cellulare ha telefonato al 112.

“I carabinieri mi hanno subito detto che si trattava di una truffa e di tenere il più possibile quella persona al telefono. Ma a quel punto io credo ci fosse un complice davanti a casa mia e quando ha sentito che ero al telefono con il 112 ha avvertito la truffatrice. Un attimo dopo la persona che era al telefono fisso ha detto a mia moglie. Allora si arrangi! Faccia morire sua figlia e ha interrotto la comunicazione. Mi chiedo come sia mai possibile che accadano cose del genere”.

La sala operativa del 112 dei carabinieri di Piacenza ha divulgato il più possibile attraverso ogni mezzo di comunicazione perché potesse servire per mettere in guardia da eventuali tentativi di truffa altre persone anziane.