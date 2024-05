“Che bel giardino”: coppia raggira novantenne, ma la moglie sventa il furto

“Ma in questa magnifica città rinascimentale vi sono giardini e cortili fantastici, avrei tanto piacere ad ammirare quelli della sua casa”.

Questa l’apparentemente innocua richiesta di un avvenente ragazza e del suo accompagnatore rivolta a novantenne piacentino in via San Bartolomeo.

L’uomo ha accontentato i falsi turisti, ma nel giro d pochi minuti si è ritrovato nella camera da letto una truffatrice alla ricerca di oggetti preziosi.

A questo punto è intervenuta la moglie del novantenne che, insospettita dalla situazione, ha intimato ai due di andarsene, altrimenti avrebbe chiamato la polizia.

Alla parola “113”, la coppia si è dileguata in un lampo. La donna ha comunque chiamato la questura e sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che hanno avviato i primi accertamenti, nel tentativo di risalire ai responsabili della tentata truffa.