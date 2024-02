“Mandaci 1.200 per la casa”, ma l’annuncio riguarda un appartamento già abitato

Inserzioni per vendite sul web di appartamenti fantasma a Piacenza. È quanto è capitato qualche giorno fa ad un piacentino, il quale, rispondendo ad un annuncio per un appartamento in via Appiani e poi uno in via Giordani, si è reso conto che tali abitazioni non esistevano. “Al telefono mi hanno detto che la proprietaria era straniera, che si era trasferita in Portogallo e che ci volevano 1.200 euro per i primi due mesi di affitto compresa caparra da 300 euro”.

L’uomo si è insospettito, ha quindi effettuato di persona un sopralluogo e ha notato che le case in questione non erano disabitate. Ha quindi contattato il sito web con le inserzioni: “Non versi un centesimo che quelle purtroppo sono truffe, quando i proprietari dicono essere all’estero e chiedono soldi per poi mostrare la casa solo successivamente è meglio girare al largo”.

Una tecnica utilizzata in tutta Italia, che purtroppo pare avere raggiunto anche Piacenza.