Mette in vendita la bici su Internet, ma viene truffato per 2.400 euro

Pubblica un annuncio su Internet con l’intento di vendere la propria bicicletta, ma viene truffato. La disavventura è capitata ad un uomo di 64 anni di Borgonovo, che – desideroso di mettere in vendita una bici – ha pubblicato l’annuncio su di un sito specializzato. Poco dopo ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è dimostrato interessato all’acquisto e al termine di una breve trattativa il prezzo pattuito è stato di 800 euro. Nessun sospetto di una potenziale truffa da parte del 64enne borgonovese, che ha chiesto all’acquirente quali fossero i termini di pagamento salvo poi ricevere rassicurazioni sul pagamento, che sarebbe avvenuto tramite bonifico su postepay con una “procedura innovativa”.

Il truffatore quindi ha invitato il 64enne a recarsi presso uno sportello postamat e in contatto telefonico gli ha fatto inserire la carta di debito guidandolo nelle operazioni da eseguire. Convinto che stesse ricevendo denaro, in due occasioni, la vittima ha effettuato una decina di operazioni del valore complessivo di 2.400 euro. Con grande ingenuità, non si è infatti reso conto che invece di incassare la somma pattuita per la vendita stava effettuando egli stesso versamenti su numeri di conto corrente che gli erano stati indicati dal truffatore. Un’ingenuità di cui il borgonovese si è accorto troppo tardi. L’uomo si è quindi recato dai carabinieri di Borgonovo, sporgendo denuncia. Per sua fortuna, le indagini condotte dai carabinieri (mediante la documentazione bancaria e attraverso l’analisi dei tabulati telefonici) hanno permesso di individuare i soggetti destinatari dei versamenti effettuati: si tratta di quattro disoccupati residenti in provincia di Roma, due uomini di 69 anni e altri due di 56 e 59 anni. Acquisite tutte le fonti di prova, i carabinieri hanno denunciato i quattro truffatori, ritenendoli responsabili di truffa aggravata in concorso.