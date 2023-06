Fiorenzuola: spranghe, chiavi inglesi e botte. Rissa tra giovani davanti alla scuola

Una violenta rissa con spranghe e chiavi inglesi si è consumata nel campus delle scuole superiori di Fiorenzuola, per ragioni ancora non chiare ma del tutto estranee alla scuola. Il grave fatto è accaduto mercoledì alle 12.30, all’uscita dalle lezioni. Ferito un giovane che è stato portato al Pronto soccorso. Sul posto ritrovate le chiavi inglesi brandite come armi. Sfondato un vetro dell’ingresso della sede Tutor che affaccia sul campus. C’è anche un video filmato da una studentessa, diventato virale tra le chat e che è stato probabilmente acquisito dai carabinieri, insieme alle registrazioni delle telecamere Ivri della Tutor, di fronte al quale si è consumato il fatto. Guardando le immagini del video diffuso tra le chat sembra di assistere ad una spedizione punitiva. Nella rissa sarebbero coinvolte cinque persone: uno dei due aggrediti frequenta la scuola, gli altri sono esterni.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’