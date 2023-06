Pianello, l’Istituto comprensivo “adotta” una scuola alluvionata di Forlì

L’Istituto Comprensivo di Pianello ha “adottato” l’Istituto Comprensivo 5 di Forlì, i cui alunni hanno perso tutto nell’alluvione che ha messo in ginocchio parte della Romagna. Grazie ad un passaparola le famiglie dei bambini che frequentano il Compensivo di Pianello hanno donato quaderni, matite, pastelli, risme di carta, astucci, pennarelli. “È bastato un passaparola tra i vari plessi – dice la preside Monica Massari – e subito le famiglie hanno risposto in maniera corale, donando materiale di ogni tipo”. Per completare la catena di solidarietà mancavano braccia in grado di caricare il materiale e poi trasportarlo nel cuore delle terre alluvionate. Ci hanno pensato gli alpini di Agazzano che, dopo aver riempito un mezzo, sono partiti alla volta di Forlì. Arrivati a destinazione il carico è stato consegnato alla dirigente, Daniela Bandini.

