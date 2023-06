Perde il controllo dell’auto e sbatte contro un altro mezzo nel senso opposto di marcia. E’ successo ieri sera in località Barberino, in val Trebbia. L’incidente non ha registrato gravi conseguenze. Il responsabile è risultato positivo al test alcolemico: patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà