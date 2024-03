Betoniera si ribalta in tangenziale a Fiorenzuola e perde il carico di cemento

Una betorniera si è ribaltata su un fianco questa mattina attorno alle 8.00 lungo la tangenziale di Fiorenzuola, all’altezza dell’uscita per Carpaneto. Il conducente è stato soccorso e portato al Pronto soccorso in condizioni non serie, sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e della carreggiata, ricoperta dal cemento perso dalla betoniera.

Il traffico è stato rallentato fino al termine delle operazioni.