Tre incidenti in poche ore nella Bassa piacentina: feriti lievi, sul posto i carabinieri

La disattenzione nella guida in un caso e una mancata precedenza negli altri due hanno provocato ieri nella Bassa piacentina tre diversi incidenti stradali a poco tempo di distanza uno dall’altro, per fortuna senza gravi conseguenze per i protagonisti.

Il primo si è verificato alle 14.30 circa sulla strada provinciale per Castell’Arquato all’altezza dell’incrocio tra Vigolo Marchese e Vigostano. “Una mancata precedenza probabilmente è stata la causa dello scontro tra due auto condotte da automobiliste – spiegano i carabinieri in una nota ufficiale -. Fortunatamente la bassa velocità di entrambe ha evitato grossi guai, infatti solo una è stata precauzionalmente portate al pronto soccorso di Fiorenzuola d’Arda per accertamenti. Sul luogo è accorsa la pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola e ha effettuato tutti i rilievi del caso”.

Un altro incidente si è registrato mezz’ora dopo, alle 15, sulla strada provinciale di Monticelli. “Due auto – fa sapere l’Arma – per una distrazione di un conducente, sono venute a contatto vicino a un incrocio con lievi danni. La pattuglia dei carabinieri di Caorso ha proceduto ai rilievi”.

Il terzo incidente è avvenuto alle 16.30 sulla via Emilia ad Alseno. Un equipaggio del Radiomobile di Fiorenzuola è accorso e ha accertato che l’autovettura condotta da un giovane di 36 anni, nell’immettersi sulla via Emilia, “non si accorgeva del sopraggiungere di un altro veicolo ed andava ad impattare con quest’ultimo”.