Maxi incidente all’alba in autostrada A21: tre auto distrutte, un ferito non grave

Tre auto distrutte e un ferito, fortunatamente non grave. È il bilancio dell’incidente avvenuto all’alba di oggi, domenica 10 marzo, in autostrada A21, nel territorio di Castel San Giovanni. Per cause al vaglio della polizia stradale, tre vetture si sono scontrate, andando poi a sbattere contro lo spartitraffico centrale e il guardrail laterale. Ingenti i danni alle auto, mentre un solo conducente è rimasto leggermente ferito: soccorso dai mezzi del 118 e della Croce Rossa, è stato portato in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Al termine delle operazioni di rimozione delle auto, la circolazione è ritornata regolare.