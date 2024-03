Incidente lungo l’A21 tra Piacenza e Castello: tratto chiuso e lunghe code

Sta causando non pochi disagi alla circolazione l’incidente avvenuto stamattina, venerdì 1° marzo, nel tratto di A21 compreso tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni in direzione Torino, all’altezza del chilometro 153. Coinvolto un mezzo pesante: stando a quanto raccolto l’autista è rimasto ferito, pare non in maniera non grave.

Il tratto interessato è stato momentaneamente chiuso: il traffico è deviato sulla via Emilia: la polizia locale sta presidiando l’intersezione stradale via Emilia-via Calendasco-via Agazzano a San Nicolò.