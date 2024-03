Tamponamento tra due camion in A21 tra Castello e Stradella: un ferito

Un violento tamponamento tra due mezzi pesanti si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 21 marzo, lungo l’autostrada A21 tra Castel San Giovanni e Stradella all’altezza del chilometro 139 in direzione Piacenza.

In seguito allo scontro, avvenuto per cause ancora da accertare, la cabina di uno dei due camion è andata completamente distrutta: l’autista è rimasto ferito, anche se le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sul posto, oltre all’elisoccorso e ai sanitari del 118, la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco.

L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione, con i veicoli che – per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della tratta – sono stati fatti circolare a una sola corsia.