Incidente in A1 tra Piacenza e Fiorenzuola, traffico in tilt e code chilometriche

Sta causando pesantissimi disagi al traffico l’incidente avvenuto stamattina lungo l’autostrada A1 in direzione nord verso Milano all’altezza del chilometro 62, tra Piacenza e Fiorenzuola. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 11, con conseguenti code di diversi chilometri.

LE INFO DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA – Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio Diramazione Fiorenzuola e Fine Complanare Piacenza in direzione Milano si registrano alle 11 e 30 otto chilometri di coda in aumento, per un incidente avvenuto all’altezza del km 62 che vede coinvolto un camion. In direzione opposta si è formata una coda per curiosi. A chi è diretto a Milano, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola proseguire sulla Strada Statale 9 Via Emilia e rientrare alla stazione di Piacenza sud sulla complanare. Per le lunghe percorrenze si consiglia la A21 Piacenza-Brescia per poi proseguire su A4 direzione Milano-Torino oppure la A22 Modena-Brennero e poi A4 Torino-Trieste in direzione Milano-Torino . Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi.

