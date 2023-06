Dopo 38 anni dal furto torna a Piacenza il libro “La Gerusalemme conquistata”

E’ tornata alla biblioteca Passerini Landi “La Gerusalemme Conquistata”, libro scritto da Torquato Tasso nel 1593, rubato dalla biblioteca piacentina 38 anni fa. In questi giorni si è aperto a Parma il processo per ricettazione nei confronti di un uomo e una donna della città ducale accusati di passaggi di proprietà – tramite siti di vendite on line – del prezioso volume, consapevoli della sua autenticità.

Processo in cui il Comune di Piacenza si è costituito parte civile come parte offesa, puntando a ottenere un congruo risarcimento sia per il danno patrimoniale sia per quello d’immagine. Era il 1985 quando dalla Passerini Landi, durante una fase di cantiere, furono rubati ben 138 tra libri, incunaboli, e manoscritti. Ne sono tornati a casa un bel po’, la gran parte – 104 – recuperati l’anno dopo dai carabinieri a Monticelli d’Ongina, in una zona dove erano stati abbandonati a mo’ di discarica.

Gli altri ritrovamenti sono avvenuti alla spicciolata nel corso del tempo, il più delle volte individuati da occhi esperti in siti di in aste on line dove erano stati messi in vendita. Individuati, riconosciuti come originariamente appartenenti al fondo antico della Passerini Landi, e segnalati all’autorità giudiziaria. L’ultimo caso del genere riguarda, per l’appunto, “La Gerusalemme conquistata”.

