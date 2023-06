Paura in A21 per un’auto in fiamme. All’origine un guasto all’impianto elettrico

Un’automobile ha improvvisamente preso fuoco mentre stava percorrendo la A21 all’altezza di Castelvetro. L’autista è riuscito a portare il veicolo presso il casello autostradale ed ha chiesto aiuto al personale delle autostrade. E’ accaduto intorno alle 9 di domenica mattina. L’auto incendiata era una Mercedes classe A. Il personale delle autostrade è scattato in soccorso dell’automobilista chiamando subito il 115 e riuscendo a domare le fiamme grazie ad estintori che avevano in dotazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Fiorenzuola e Cremona che hanno provveduto a raffreddare l’automobile e a metterla in sicurezza. L’incendio pare sia stato provocato da un guasto all’impianto elettrico.