Torna la Silver Flag: dal 9 all’11 giugno sfilata di auto storiche e campioni

Auto storiche e campioni sfileranno nel weekend del 9, 10 e 11 giugno 2023 a Castell’Arquato dove farà tappa la 27° edizione della Silver Flag, manifestazione riservata alle vetture con passato storico sportivo con svolgimento su strada chiusa che ogni anno cambia soggetto. Dopo il 2022 dedicato alle formule addestrative, questo sarà l’anno di Maserati. Iscrizioni aperte fino al 30 aprile. Si è già svolto il consueto concorso di pittura per scegliere la locandina. Due veloci barchette sfrecciano sotto la rocca di Castell’Arquato per presentare questa 27° edizione, con cui il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca ha deciso di celebrare la carriera sportiva di un brand italiano amato da tutti, Maserati. Nato come l’impegno di una famiglia emiliana, ha conquistato un ruolo di spicco nel motorismo internazionale degli anni 20 e 30 e riesce a riconfermarsi nel dopoguerra, per fascino e prestazioni, in corsa e sulle strade di tutti i giorni.

In questi ultimi anni il marchio è stato rilanciato dal Gruppo Stellantis con una gamma sempre più articolata. Quest’anno vede il lancio del nuovo modello, nel segmento da sempre più caro a Maserati, la Granturismo, affiancato da Grecale Folgore e MC20 Cielo, la versione scoperta (potremmo quasi dire una “barchetta”) della sportivissima MC20. In ognuno di essi batte un cuore con un nome speciale: il V6 che muove tutte le nuove vetture si chiama Nettuno. Un omaggio alla genesi della casa dato che come molti sanno fu il fratello Mario, pittore, a disegnare il loro del tridente ispirandosi alla celebre statua nella piazza di Bologna. L’amore per Maserati attraversa i mari e tanti saranno gli appassionati da tutto il mondo che vorranno partecipare all’evento. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 aprile.