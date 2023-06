Emozioni alla Silver Flag: 200 auto storiche in Val d’Arda, del 1933 quella più anziana

“Un evento impressionante che permette alle nuove generazioni di vedere il passato storico, di ingegneria e di design che ha avuto il mondo automobilistico”. Anche quest’anno la Silver Flag ha regalato emozioni uniche riuscendo come sempre a valorizzare il passato proiettandolo nel futuro.

La bellissima giornata estiva di ieri ha restituito alla 27esima edizione della Vernasca Silver Flag quell’atmosfera che l’ha resa uno degli appuntamenti automobilistici più seguiti d’Italia. Proprio per questo, importanti marchi del settore o collegati ad esso, come Maserati ed Eberhard, hanno deciso di parteciparvi. Duecento auto hanno sfilato lungo i circa 9 chilometri che dividono Castell’Arquato a Vernasca, in quello che viene definito un concorso dinamico per vetture storiche da competizione. Una più straordinarie dell’altra. La più anziana di tutte è stata uno splendido esemplare di Maserati 8 CM, del 1933.

Il personaggio di spicco della manifestazione è stato, senza dubbio, il pluricampione di rally Miki Biasion, che ha portato sul tetto del mondo il nome della Lancia Delta, vincendo il mondiale nel 1988 e 1989. Per l’occasione della Silver Flag, Biasion ha guidato una Ferrari Rainbow della collezione Asi Bertone. Un’auto unica al mondo realizzata nel 1976 sulla base della Ferrari 308 Gt4 con lo stile del visionario designer Marcello Gandini. “Questo evento è impressionante per la qualità delle vetture presenti – ha commentato Biasion – In un particolare momento storico, nel quale l’auto sta cambiando completamente, questa manifestazione permette alle giovani generazioni di vedere il passato storico, di ingegneria e di design che ha avuto il mondo automobilistico”.

