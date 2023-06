Emozioni in lettere, “Parlami d’amore” premia gli studenti: ecco i vincitori del concorso

Raccontare l’amore nel giorno di San Valentino. È l’obiettivo che ha guidato la terza edizione del concorso letterario “Parlami d’amore”, che si è svolto lo scorso febbraio a Palazzo Farnese. Oggi i migliori studenti coinvolti nell’iniziativa – tutti gli istituti superiori di Piacenza e provincia con capofila il liceo Gioia – sono stati premiati dalle autorità cittadine.

Nella sezione del biennio, la giuria di qualità – composta da Gabriele Dadati, Alessandro Malinverni, Barbara Belzini, Laura Fusconi e Giacomo Visconti – ha individuato al primo posto Vittorio Corsi con il testo “La prima volta”, storia di un bambino soldato illustrata con sensibilità e forza. Secondo gradino del podio per Greta Nicole Zorzoli con “Una vera dea”, seguita da Isabella De Poli con “Passo da te stasera?”. Per la categoria del triennio, la giuria di qualità ha attribuito la medaglia d’oro a Clarissa Monica Zehrfeld con “Il sole d’estate”, storia di due amiche in una notte d’estate attraverso i sentimenti che si sussurrano nell’aria calda e ferma. Al secondo posto ecco Alessia Tagliaferri con “Una vita in una fotografia”, seguita da Sofia Moglia con “Le noveu Pygmalion”. Il riconoscimento speciale “GioiAlumni” è stato consegnato a Beatrice Bersani con “L’imitatrice di statue” ed Edoardo Devoti con “L’ultimo treno”.

La giuria popolare, formata da altri alunni, ha invece premiato “Trovando la propria metà” di Chiara Bertolini per la sezione del biennio e “Vivere a lungo per vendetta e morire in pochi istanti per amore” di Barbara Biagini per la categoria del triennio. In totale il concorso ha raccolto 257 racconti.