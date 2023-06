“Aule studio e coworking a Porta Borghetto, ecco il progetto definitivo”

Punto di svolta per la riqualificazione di Porta Borghetto. E’ in fase di approvazione da parte dell’amministrazione Tarasconi la variante al progetto definitivo di riqualificazione dell’immobile storico in via Maculani. Le principali modifiche alla maxi opera, interamente finanziata dal Pnrr, vengono illustrate dall’assessore all’urbanistica Adriana Fantini: non più spazi esclusivi per la formazione post-universitaria, ma “un luogo aperto a tutta la cittadinanza, certamente in primis agli studenti, e non solo”. Poi l’aggiunta dell’intervento di restauro della facciata al pianterreno e la demolizione dell’edificio diroccato più esterno, in via Maculani, che – nei piani dell’ex giunta Barbieri – avrebbe invece dovuto accogliere il servizio di ristorante e foresteria. “Si farà, ma non adesso”.

Così Porta Borghetto accoglierà aule studio, coworking, un punto caffè e una biblioteca. “Al nostro insediamento – aggiunge Fantini – abbiamo riscontrato che l’idea è coerente con le richieste degli abitanti per la valorizzazione pubblica dell’immobile, ma si sono rivelati necessari alcuni aggiornamenti tecnici. L’imminente approvazione della variante del progetto definitivo è un passaggio importante – spiega l’assessore – a cui seguirà il progetto esecutivo nel periodo estivo e, infine, l’affidamento dei lavori a settembre con l’obiettivo di completare il cantiere entro il 2026, come previsto dal Pnrr”. L’intervento, che interessa una superficie totale di 1.122 metri quadrati, è finanziato per circa 2,7 milioni di euro iva inclusa, compreso l’aumento degli oneri del 10% a fronte dei rincari.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: