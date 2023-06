Il presunto responsabile dell’omicidio di El Jabiri si trova in Marocco

Vive in Marocco, protetto dalle leggi che non consentono l’estradizione in Italia, paese in cui è chiamato a rispondere per l’omicidio di Abdelaghani El Jabiri, 32enne che abitava a Vigevano. Era stato assassinato con un colpo di fucile a Montezago nei pressi di Lugagnano, il 28 agosto dello scorso anno. Il suo killer era stato identificato nei giorni successivi il delitto dai carabinieri di Fiorenzuola e del Nucleo investigativo di Piacenza, coordinati dal sostituto procuratore Matteo Centini.

Un’indagine serrata che aveva portato a identificare un trentenne marocchino come il presunto killer di El Jabiri. Un omicidio che secondo ipotesi investigative era maturato nel contesto di un regolamento di conti fra gang dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. La zona boschiva di Montezago infatti da tempo era divenuta mercato di spaccio fra i boschi, dove i pusher potevano sfruttare zone impervie e vedette per diminuire la possibilità di essere catturati da eventuali sgradite puntate di controllo dei carabinieri.