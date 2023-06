Pugno duro di Acer contro le auto abbandonate: “Stop al degrado nelle case popolari”

Addio alle auto abbandonate nelle case popolari di Piacenza. Stamattina l’ente responsabile Acer ha avviato un maxi-piano di pulizia insieme alla polizia locale, a partire dagli immobili in via Divisione Partigiana alla Farnesiana. “Finalmente i carro attrezzi entrano negli spazi comuni per porre fine a questa situazione di inciviltà – spiega il presidente Marco Bergonzi -. La rimozione inizia da sei veicoli in via Zanetti e via Divisione Partigiana dichiarati come rifiuti ambientali a causa della condizione di abbandono che in certi casi si protrae addirittura da dieci anni. Si proseguirà nei cortili degli immobili pubblici in via Radini Tedeschi e via Marinai d’Italia. Piacenza non merita questo degrado”.

L’iter burocratico è complesso: “Le vetture classificate come rifiuti ambientali possono essere rimosse dalla polizia locale, mentre le altre – specifica Bergonzi – saranno eliminate da Acer a proprie spese con un pubblico ufficiale che attesta l’intervento a tutela di eventuali controversie legali. Le auto saranno rottamate o collocate in un piazzale in attesa di rintracciare il proprietario”.

I mezzi degradati, con i vetri rotti e la carrozzeria distrutta, occupano le aree comuni delle case popolari da tempo. “Se c’è la volontà – ha affermato il presidente di Acer – si può riportare l’ordine. Bisogna colpire i prepotenti che si appropriano degli spazi collettivi. Certi veicoli appartengono a soggetti irreperibili, ad esempio un cittadino bulgare, mentre altri risultano intestati a inquilini che, a mio avviso, dovrebbero essere allontanati dagli alloggi pubblici”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: