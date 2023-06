Gazzola: finale regionale di Miss Italia ed eventi culturali e gastronomici

Gazzola, una nuova estate (e non solo) nel segno della continuità culturale e dell’aggregazione sociale. Anche per il 2023 non mancheranno appuntamenti gastronomici, culturali, musicali e sportivi per tutte le età: tanti sono infatti gli eventi promossi dall’amministrazione comunale con il prezioso supporto delle associazioni locali.

LE INIZIATIVE

• Il Progetto “A tutto Gaz”, pensato per gli adolescenti, in collaborazione con l’Associazione “La Ricerca” sviluppato su una programmazione ricchissima di iniziative ed esperienze sportive e didattiche che non ha conosciuto soste.

• La Rassegna Letteraria (ma non solo) “TempEstiva”, che nella seconda edizione cresce e passa a quattro serate, tra giugno e agosto, con ospiti di calibro nazionale e locale. Il successo riscontrato nella passata edizione ha stimolato gli organizzatori a trovare nuovi ambienti e format per le serate culturali, in modo da promuovere il territorio e le piccole realtà locali.

• La chiusura del Valtidone Festival nell’anno del suo 25esimo compleanno, con uno dei protagonisti della scena mondiale del jazz, Danilo Rea, nella splendida cornice del Castello di Rivalta.

Confermata la partecipazione al Festival LULTIMAPROVINCIA con un doppio appuntamento, uno in piazza del comune a Gazzola e uno a Tuna; confermate tutte le sagre e le iniziative promosse dalle associazioni del territorio, a Momeliano – Festa Hawaiana – MomeTrail e Festa del Villeggiante, Tuna – Tuna Rock Live e Festa dei Basturnon, Gazzola – Sagra di San Rocco e Mercatini di Natale e Rivalta con l’imperdibile Presepe Vivente durante la notte di Natale.

Tre serate dedicate alla musica, tra lirica, con un appuntamento dell’Opera Summer Festivale e uno speciale tributo alla potentissima Maria Callas nel contesto dell’Ultrapadum Festival, e il gospel dell’intramontabile Spirit Gospel Choir, da Rezzanello a Rivalta, passando per Gazzola. Infine, una grande novità per il comune di Gazzola: la finale regionale di Miss Italia, nel centro del paese, grande opportunità di visibilità e promozione del nostro territorio grazie alle centinaia di persone che questo tipo di manifestazioni muovono.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e sarà sempre predisposta la presenza di un punto ristoro.