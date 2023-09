Da Gazzola e Piozzano ripartono gli incontri della Provincia con i Comuni

Gli appuntamenti della Provincia con i Comuni del territorio sono ripresi, mercoledì 30 agosto, a Gazzola e a Piozzano: ai due incontri la presidente dell’ente di Corso Garibaldi, Monica Patelli, è stata accompagnata dal consigliere provinciale con delega alla Pianificazione territoriale Claudia Ferrari (coordinatrice Piccoli Comuni ANCI Emilia-Romagna), dal direttore generale Vittorio Silva e dal dirigente del servizio Viabilità Davide Marenghi.

La prima tappa è stata il municipio di Gazzola, dove la delegazione della Provincia ha incontrato il sindaco Simone Maserati e l’assessore Maria Rattotti: sul tavolo, principalmente, le tematiche della viabilità.

Ripresi proprio in settimana, sono di particolare rilievo i lavori – per quasi 1,6 milioni di euro – che stanno interessando il ponte sul Trebbia in località Tuna, lungo la Strada Provinciale n. 28 bis di Gossolengo. Il completamento di essi, a inizio gennaio 2024, consentirà di rimuovere l’attuale limitazione alla circolazione sul viadotto riguardante i mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 tonnellate. Per il medesimo ponte la Provincia ha già programmato ulteriori lavori di manutenzione straordinaria: nel 2026 per due milioni e nel 2027 per quasi 2,5 milioni.

Nel corso del 2023 si prevede inoltre l’avvio della procedura di affidamento lavori per la riorganizzazione a rotatoria dell’intersezione tra la Strada Provinciale n. 7 di Agazzano e le strade comunali per Rezzanello e Momeliano: per far fronte al rilevante aumento dei costi verificatosi a partire dal 2021, l’importo stimato nel 2020 di 500mila euro è stato incrementato a 750mila euro. L’intervento ha dovuto considerare la presenza di un’area interessata da vincolo culturale (il castello di Lisignano) e il sedime del vecchio cimitero di Gazzola: è in corso il procedimento di verifica dell’interesse culturale relativamente alla soluzione geometrica condivisa con la Soprintendenza.

Il comune ha tra l’atro segnalato l’esigenza di procedere con la manutenzione della pavimentazione lungo la Strada Provinciale n. 40 di Statto, in particolare nella località di Croara, nonché con la sistemazione del manufatto di attraversamento del Rio Gazzola lungo la Strada Provinciale n. 7 di Agazzano.

Tra i temi dell’incontro anche alcuni aspetti relativi al nuovo Pug di Gazzola, strumento fondamentale per le scelte strategiche riguardanti l’intero territorio comunale.

Nel Municipio di Piozzano la delegazione della Provincia è stata invece accolta dal sindaco Lorenzo Burgazzoli, dagli assessori Antonella Lascani (vicesindaco) e Robertino Barocelli, dai consiglieri di maggioranza Angela Braga, Savino Braghieri, Carlo Brigati e Ferdinando Dossena e dalla consigliera di minoranza Antonella Bollati.

Agli interlocutori, che hanno sottolineato alcune problematiche relative al Tpl (in particolare, per gli studenti, nelle fasce orarie di rientro dalla città), la presidente Patelli e il direttore Silva hanno assicurato la prossima organizzazione di un incontro con Tempi Agenzia per un ulteriore esame della situazione.

Evidenziati da Piozzano anche i crescenti danni (altra criticità è quella dei relativi rimborsi) provocati dalla fauna selvatica: in qualità di dirigente ad interim della Polizia locale della Provincia di Piacenza, Davide Marenghi ha ricordato l’estensione alle ore notturne per alcune modalità di prelievo degli ungulati ed ha ricordato come la polizia provinciale debba comunque attenersi ai piani di controllo decisi a livello regionale.

Ulteriori considerazioni hanno riguardato anche il supporto da parte della Provincia ai Comuni per questioni burocratiche e tecniche, le limitate risorse umane (rimarcata la difficoltà a reperire la figura di segretario comunale) e finanziarie di cui possono disporre i Comuni medi e piccoli, i pro e i contro delle Unioni di Comuni, la manutenzione di strade e ponti, gli effetti della siccità e il rischio di incendi.