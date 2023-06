A Monticelli lasciate 85 siringhe davanti al comune. Alcune con un liquido scuro

A Monticelli, nella notte tra sabato e domenica, sconosciuti hanno disseminato i giardini di fronte al municipio con 85 siringhe, alcune apparentemente nuove e altre usate e contenenti un liquido scuro non identificato. Tutte le siringhe sono state raccolte e subito è stata disposta la chiusura degli accessi alla zona interessata dall’atto vandalico, per impedire agli eventuali passanti di essere esposti al rischio di ferirsi accidentalmente con le stesse siringhe. L’amministrazione comunale, inoltre, ha deciso di predisporre un ulteriore controllo minuzioso dell’area, per garantire la massima sicurezza ai cittadini. Sull’episodio sono in corso indagini dei carabinieri.

