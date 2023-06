Ziano, al piccolo Oscar Bigoni la borsa di studio dell’Avis per meriti scolastici

Il piccolo Oscar Bigoni, delle scuole elementari di Ziano, è stato premiato con la borsa di studio “Dante Sabatico” che da quattro anni l’Avis comunale ha istituito per ricordare lo storico fondatore dell’associazione che raccoglie gli avisini valtidonesi. Oscar ha ricevuto il premio di studio dal presidente Avis, Andrea Badenchini. “Cerchiamo di portare avanti questo riconoscimento – dice il presidente Avis di Ziano – per ricordare il nostro storico presidente, e fondatore della nostra sezione, nel modo migliore, e cioè premiando un giovane per i suoi meriti scolastici”. Oscar ha vinto la borsa di studio, 300 euro da spendere in materiale scolastico.

