Progetto pilota a Ottone con 118 e Croce Rossa per il soccorso in montagna

Corso di formazione “su misura” dei casi più frequenti in montagna. Dal motociclista caduto sulla Statale 45 alla puntura di ape o zecca fino al rischio annegamento in Trebbia: quindici volontari di Croce Rossa a Ottone hanno potuto contare su una formazione territoriale con il 118 direttamente in loco, senza dover andare in città, presenti tutor e, in collegamento tramite piattaforme specifiche, istruttori altamente specializzati. Il progetto è unico in regione.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’