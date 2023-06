In 600 tra castelli, borghi e mucche al pascolo per la marcia dell’Alta Val Riglio

Perdersi tra le colline dell’alta Val Riglio tra i colori dei borghi, dei boschi e dei campi che caratterizzano il territorio che sorge tra i comuni di Gropparello e Bettola. La seconda marcia organizzata dalla Pro loco Montechino in sinergia con ViviBettola.it e Csi Piacenza ha confermato le sensazioni provate nella prima edizione. Non solo, i volontari sono riusciti anche a confermare i numeri dei partecipanti, infatti, come l’anno scorso sono arrivati al campo sportivo di Montechino oltre 600 appassionati di camminate e corse immerse nella natura.

“La marcia è un evento a cui teniamo particolarmente – le parole di Paolo Baffi, presidente della Pro loco di Montechino -, un’occasione speciale per valorizzare le bellezze di una piccola vallata ancora poco conosciuta, ma preziosa dal punto di vista paesaggistico e architettonico. L’iniziativa promossa dai volontari della piccola frazione è stata sostenuta dalle amministrazioni comunali di Gropparello e Bettola. “Complimenti per l’impegno e la passione messi in campo con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le nostre colline” il commento del vicesindaco di Gropparello Giuseppe Previdi che ha tagliato il nastro insieme al collega di Bettola Luca Corbellini. “Una marcia bellissima segnalata alla perfezione dai volontari che ringrazio per la realizzazione di questo importante evento” le parole del vice di Paolo Negri.

I partecipanti hanno potuto scegliere tra differenti percorsi da 6, 9,5 e 13,5 chilometri attraverso i quali hanno ammirato le gole del castello di Montechino, il bosco di Breda e il punto panoramico sopra Bettola. Bambini e famiglie hanno apprezzato in particolare le Black angus al pascolo a Generesso e i trattori esposti dalle aziende agricole di montagna collocate lungo i percorsi. Come da tradizione, al termine dell’evento è stato premiato il gruppo più numeroso con il miele del produttore locale Renato Sampaolo, conferito al G.M. Alta Val Nure. Le centinaia di partecipanti, infine, hanno potuto recuperare le energie spese durante i percorsi con una ricca merenda a base di torte di patate e focacce con la coppa.

“Il prossimo evento da vivere sarà il Torneo della miniera che mette in competizione calcistica tutti i rioni e le frazioni del comune di Gropparello – annuncia Baffi -. Le danze si apriranno il 17 luglio, ma la grande novità di quest’anno sarà la festa che chiameremo Musica in miniera e chi si terrà sabato 27 luglio tra le due settimane del torneo”. Volgendo lo sguardo più in là, il 17 settembre ci sarà la visita guidata tra gli antichi pozzi petroliferi di Montechino intitolata “La guerra dei pozzi” organizzata dalla Pro loco in sinergia con il Museo della resistenza piacentina e il gruppo “I Calcaterra” promossa dall’Unione Val Nure Val Chero.