La spettacolare fioritura dei fichi d’India nani sulle montagne dell’Alta Val Tidone

L’enorme massiccio arenaceo che emerge dai dolci rilievi della collina coltivata presso Rocca d’Olgisio presenta numerose particolarità naturalistiche che lo rendono unico nel suo genere. Ciò che colpisce di quest’are è la flora stupefacente, soprattutto per la presenza di una pianta grassa che non ci si aspetta certo di trovarla nel Nord Italia, tanto meno a quasi 600 metri di altitudine.

Il fico d’India nano è una pianta originaria del Nord America e in questa zona cresce spontaneo, trovando qui il suo habitat naturale, in quanto l’irraggiamento solare, particolarmente intenso, riscalda le arenarie e crea il microclima che favorisce lo sviluppo di questo fiore così singolare.

I suoi fiori su pale carnose prostrati sulle calde rocce, appaiono in giugno spesso presenti contemporaneamente ai frutti carnosi. Di un bel colore giallo brillante, fioriscono con il sole del mattino e durano solamente una giornata, ma vederli di persona ti rimangono impressi per molto tempo in quanto, i suoi fiori così delicati, sono in contrasto con un corpo ruvido e spinoso, tanto da rimanere incantati ad osservarli.

IL SERVIZIO A CURA DI LUIGI ZIOTTI E MARISA CELLA