“Parlez vous piasintein”, Fiazza in Francia: “Emigrati patrimonio umano”

“Si è trattato di un’esperienza entusiasmante in cui le nostre canzoni dialettali

sono servite a far conoscere e a valorizzare il territorio piacentino, la sua

cultura e le sue tradizioni, presso la comunità di emigrati della nostra

provincia e residenti all’estero”. Chi si esprime in questi termini è l’assessore

alla Cultura Christian Fiazza che in questi giorni ha preso parte alla rassegna

“Parlez vous piasintein” organizzata dalla biblioteca Passerini Landi a

Nogent-sur-Marne in Francia e aggiunge: “C’è stata tanta umanità in questi

incontri, penso che l’aver partecipato a questa esperienza sia stato molto

positivo; la storia del territorio tramite la salvaguardia del dialetto è infatti un

grande patrimonio che ci ha permesso di diffondere la nostra memoria storica

condivisa che la Passerini Landi conserva e porta avanti”.

Nella città francese è andato in scena nei giorni scorsi uno spettacolo popolare in

dialetto piacentino ideato e interpretato dagli attori delle nostre compagnie

teatrali vernacolari: “E’ stata ricordata la figura di Valente Faustini – aggiunge –

ma soprattutto c’è stato un autentico scambio di sentimenti e di passioni. Ci

sono stati commozione a tanta emozione, sono emersi ricordi di persone che

parlano benissimo il dialetto di Ferriere e lingua francese; una signora in

particolare mi ha raccontato che da giovane quando da Ferriere tornava in

Francia, in auto si ascoltavano solo canzoni piacentine, mi ha abbracciato

dicendomi che le faceva particolarmente piacere parlare con una persona che

istituzionalmente rappresentasse Piacenza. Ci siamo commossi entrambi. Ho

notato interesse, passione, voglia di coesione e anch’io mi sono lasciato

trascinare in un ballo sulle note di “T’al dig in piasintein”, quindi una bella

avventura che sa di umanità e di condivisione”. Conclude: “Il mio plauso più

sincero alle cinque compagnie dialettali della nostra città, la Filodrammatica

Gari-Battini, la Filodrammatica Carella, la Famiglia Piasinteina, la

Filodrammatica Turris e Filodrammatica Piacentina che hanno recitato una

serie di pièces in dialetto mentre Francesca Chiapponi ha eseguito la poesia

“Passiòn” di Faustini in apertura dell’evento”. Il tutto con la regia del giornalista

Giorgio Lambri, autentico anfitrione di piacentinità.

Il Comune di Nogent-sur-Marne fa parte del Dipartimento della Valle della

Mara, nell’lle del France a sud-est di Parigi, e racchiude molta storia

dell’emigrazione piacentina in Francia, perché vi si stabilirono molti emigrati

dell’alta Val Nure e della Val Ceno che giunsero in Francia tra il 1860 e il

1880, dopo traversie e peripezie di ogni tipo. Bettola, Farini e Ferriere dal

1983 sono gemellati con Nogent-sur-Marne.