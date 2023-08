Tutto pronto per la notte bianca di Bettola, in piazza Colombo anche la Tour Eiffel

Fervono i preparativi in piazza Cristoforo Colombo per la Notte Bianca Bettolese in programma questa sera. Tanti volontari sono al lavoro per allestire il salotto Bettolese guidati dalla Pro Loco Motorsport. Il tema della serata di quest’anno è Parigi, in onore anche della ricorrenza del quarantennale del gemellaggio dei comuni di Bettola, Farini e Ferriere con Nogent Sur Marne. In piazza sono stati quindi allestiti veri e propri simboli transalpini come la Torre Eiffel alta quasi 20 metri e un Arco di Trionfo dai colori bianco, rosso e blu.

Bandierine francesi che adorneranno anche la piazza oltre ai gadget della serata tutti in tema transalpino. Nel cuore di Bettola verranno preparate le tradizionali tavolate in bianco pronte a far da cornice alla classica sfilata di moda per adulti e bambini.