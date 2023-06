Rancan nominato relatore del “Programma Regionale Attività Produttive”

La commissione regionale Politiche economiche ha nominato il capogruppo e commissario Lega Emilia, Matteo Rancan, relatore di minoranza del “Programma Regionale Attività Produttive 2023-2025”.

“Una nomina per la quale ringrazio i componenti della Commissione e che mi onora in quanto si tratta di tematiche delicate, dalle quali passa il rilancio socio economico del nostro territorio, che da sempre vanta una grande vocazione artigiana e imprenditoriale, e oggi come mai impegnato a ripensare se stesso nell’ambito di una declinazione tecnologica e di innovazione che dovranno consentire alle nostre imprese di continuare a competere e primeggiare sui mercati globali – ha commentato Rancan a margine della nomina. Da parte nostra, come Lega, garantiamo sin da ora ascolto, disponibilità al confronto e proposte per il rilancio delle attività produttive del territorio emiliano-romagnolo. Sarà mia premura fare in modo che l’assemblea legislativa apra un confronto serio e concreto con le imprese”.