Deve scontare più di otto anni per vari reati, tra cui violenza sessuale: 28enne arrestato

Deve scontare otto anni e quattro mesi di reclusione per una lunga serie di condanne divenute irrevocabili: furto, appropriazione indebita, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza privata, violenza sessuale, lesioni personali e minacce. Reati commessi tutti a Piacenza dal 2012 all’aprile del 2021.

Per questo, un 28enne piacentino è stato arrestato dai carabinieri del reparto operativo di Piacenza, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto alle Novate.

Stando a quanto riportato dai carabinieri, la prima condanna gli era stata inflitta per furto e appropriazione indebita. Nel giugno del 2014, frequentando l’abitazione della sua ragazza, si era impossessato di otto bracciali d’oro e un anello con diamante, vendendoli poi ad un “compro-oro”. Dopodiché si era appropriato della bicicletta della madre della fidanzata, senza mai restituirla. Nel 2018 invece era stato condannato per aver ripetutamente, dal 2012 all’agosto del 2015, maltrattato la madre con minacce e violenze verbali e fisiche. Ancora, nel 2021, era stato condannato perché – nel novembre del 2020 a Piacenza – durante una discussione con la fidanzata di allora, l’aveva strattonata causandole lesioni, salvo poi impedirle di lasciare l’abitazione e tentare di avere un rapporto sessuale non consenziente. Infine, nel 2022, era stato condannato per minaccia e atti persecutori: convinto di avere una relazione sentimentale con un’altra ragazza, il 28enne l’aveva molestata e minacciata ripetutamente con continui messaggi sui social.