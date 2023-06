Soccorse un uomo che soffocava, il giovane Sergio omaggiato da Acrobatic

Un abbonamento in omaggio per il giovane Sergio Suzzani, il cui intervento in strada pochi giorni fa è stato decisivo per aiutare un uomo che stava soffocando. È il dono della palestra Acrobatic di Piacenza a favore del ragazzo che si è reso protagonista di un gesto di grande prontezza e solidarietà. Un esempio di senso civico che la società sportiva ha così deciso di riconoscere e valorizzare.

Il 15enne aveva visto un uomo agitarsi e accasciarsi nei pressi di via Nasalli Rocca ed era intervenuto con una manovra di disostruzione fondamentale per salvargli la vita. Nei giorni scorsi Sergio è stato ricevuto anche dal sindaco Katia Tarasconi e dal prefetto Daniela Lupo.