Ginnastica artistica, il team di Acrobatic conquista la Serie A1 con due piacentine

Sono l’orgoglio locale di un gruppo che ha raggiunto il massimo in Italia, la Serie A1 nazionale di ginnastica artistica. Giorgia Castoldi e Syria Britti sono le due piacentine della squadra Acrobatic Fitness che recentemente ha portato a termine l’impresa in quel di Ravenna.

Festa grande ieri, 13 aprile, alla sede dell’Acrobatic per loro, ovviamente insieme alle compagne Sofia Vitali, Nadia Prandelli, Alessia Marena e Camilla Ferrari e con tutto lo staff. Un successo così arriva solo grazie all’impegno costante e a una passione nata da bambine. Presenti anche l’assessore allo sport Mario Dadati, il delegato provinciale Coni Robert Gionelli ed Enrico Casella, coordinatore tecnico Nazionale femminile. “L’anno prossimo avremo una squadra piacentina tra le prime 12 in Italia in A1 – il commento di Casella – merito di una sinergia che dal 2021 ha fatto nascere un percorso di crescita esponenziale. Quest’anno è stato tutto incredibile, la promozione è arrivata al primo colpo senza passare dai playoff ed è un traguardo straordinario”.