Rischia di soffocare, 15enne gli salva la vita. Sorpresa in classe: “Sei un esempio”

Quando ha visto l’uomo agitarsi e accasciarsi, ha fatto ciò che reputa la sua missione quotidiana: rimboccarsi le maniche per aiutare il prossimo. Così Sergio Suzzani, 15 anni, ha chiamato il 118 ed è intervenuto con una manovra di disostruzione che ha permesso di salvargli la vita. È accaduto qualche giorno fa nei pressi di via Nasalli Rocca, a Piacenza. “Rischiava di soffocare a causa di un dolce, non ho perso tempo e ho cercato di soccorrerlo” racconta il ragazzo, con l’aria di chi ha compiuto un gesto banale. Non lo è, men che meno alla sua età. Ma il giovane è un volontario della Croce Rossa con il sogno, in futuro, di lavorare proprio nell’assistenza sanitaria. Il primo passo è incoraggiante.

Ieri mattina Sergio, che frequenta l’istituto medio “Dante” in via Piatti, ha ricevuto una sorpresa emozionante in classe: la lezione è stata improvvisamente interrotta dall’ingresso in aula dell’assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi e dal presidente provinciale della Croce Rossa Alessandro Guidotti, insieme alle docenti Ilaria Bottazzi e Viviana Visconti, il preside Alberto Mariani e i genitori. Tutti lì, in piedi, per omaggiarlo e ringraziarlo. “Il gesto di Sergio è stato encomiabile – ha detto il dirigente scolastico – e rappresenta una speranza per il futuro, quella di un ragazzo che vuole realizzare se stesso in considerazione del prossimo”.

