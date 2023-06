Un’auto per il centro Rio Torto, bambini in festa per dire grazie alla Fondazione

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha donato un’auto nuova di zecca ai bambini del centro Rio Torto. I ventimila euro sono stati finanziati per intero dall’ente guidato da Roberto Reggi e il mezzo ieri mattina è stato consegnato da Val Tidone Auto ai bambini che, manco a dirlo, lo hanno subito “battezzato” lasciando impronte di sandali e ciabatte sui sedili e sui tappetini nuovi di zecca.

Per dimostrare la loro gratitudine al presidente della Fondazione, i ragazzi hanno allestito una piccola festa con tanto di fisarmoniche e rinfresco. La proposta di finanziare l’acquisto della nuova auto per Rio Torto è stata accolta all’unanimità, ha spiegato il presidente della Fondazione. “Grazie a centri come questo – ha aggiunto Reggi – riusciamo dare una proposta educativa seria”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’

LA FOTOGALLERY DI MASSIMO BERSANI: