Lavoro-ombra per settanta studenti con imprenditori di Confindustria Piacenza

In italiano si dice “affiancamento al lavoro”, ma il termine anglosassone più preciso è Job shadowing, dove balza in evidenza “shadow” (ombra), perché l’esperienza che si prospetta per settanta studenti 17enni delle classi quarte superiori piacentine è quella di diventare letteralmente l’ombra silenziosa di un imprenditore, di un amministratore delegato, in poche parole di chi manda avanti un’azienda. Osservare e imparare, entrando nelle stanze più strategiche del mondo produttivo locale. Per un giorno intero e anche più, i ragazzi seguiranno l’imprenditore in tutte le sue attività, decisioni, problemi da risolvere. L’esperienza pilota e inedita in regione è stata lanciata da Confindustria Piacenza e partirà a settembre.

