L’ultima “follia” di moda tra i giovani: passeggiate lungo i binari in via Pennazzi

Mesi fa furono fotografati seduti a penzoloni in bilico nel vuoto sul cornicione di un vecchio palazzone dismesso nell’area di Terrepadane, il consorzio agrario. Da qualche tempo la nuova pericolosa moda sono le passeggiate lungo i binari della ferrovia in barba ai cartelli di divieto. “Ogni giorno ragazzini di 14 e 15 anni scavalcano la recinzione che delimita il fascio di binari per recarsi nell’area dismessa del consorzio agrario. Cosa facciano lì non sappiamo, ma è un’abitudine pericolosissima”, denunciano alcuni residenti. Siamo in fondo a via Pennazzi, traversa di via Colombo.

IL SERVIZIO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ